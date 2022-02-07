不畏全球疫情反覆，國發會今表示，在各國政府刺激措施推動下，我國出口表現將持續強勁、民間消費可望回穩，並在投資動能的延續下，我國經濟將延續去年經濟成長率6.09％的好表現，今年全年經濟成長率的表現可望超過4％，穩健的多頭態勢，虎年台灣經濟將是「虎虎生風」。

國發會表示，全球經濟持續回升，供應鏈問題可望逐漸改善，外需力道穩健，加上科技新興應用推陳出新，國內深具製程領先優勢之半導體製造業者積極擴廠，回流台商及本地廠商亦持續投資熱潮，國內新增產能不斷開出，挹注出口動能，預測今年全年商品出口4721億美元，年增6.14％。

民間消費表現上，受惠國內疫情緩和，且隨國內外景氣回溫，企業近年獲利亮麗，產能擴增亦帶動人力需求，提供加薪有利條件，加上基本工資調升與軍公教調薪挹注家庭可支配所得，民間消費力道提升，以及政府適時推出多項振興措施，民眾受疫情壓抑之消費能量將逐漸釋放，預測全年民間消費實質成長5.36％。

此外，投資動能也延續，舉例來說，「投資台灣三大投資方案」延長實施3年至113年底，預估可額外帶動企業投資9千億元，以及創造4萬個就業機會。

另外，主要半導體領導廠商持續推動資本支出計畫，供應鏈深化在地投資之群聚效應亦逐漸顯現，加上台商回台投資賡續落實，電信業者加速布建5G網路，離岸風電與太陽光電等綠能設施持續建置，以及運輸業者擴增運力，可望維繫投資動能；國發會表示，預測今年固定投資實質成長率達2.99％。

面對嶄新的虎年，國發會表示，台灣雖然飽受疫情、物價等課題紛擾，但相對其他國家挑戰仍然較低，面臨國際淨零排放等要求，期許能像去年一樣，既能攻也能守，拚出優於預期的成績，帶給國人更幸福的生活，讓台灣持續在全球中占有關鍵地位。