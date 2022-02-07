因應春節假期結束，期交所回調股價指數類契約、匯率類契約、商品類契約及標的證券為受益憑證的股票類契約保證金，並自111年2月8日一般交易時段結束後起實施。

期交所111年2月7日公告回調臺股期貨契約(TX)、小型臺指期貨契約(MTX)、電子期貨契約(TE)、小型電子期貨契約(ZEF)、金融期貨契約(TF)、小型金融期貨契約(ZFF)、臺灣50期貨契約(T5F)、櫃買期貨契約(GTF)、富櫃200期貨契約(G2F)、非金電期貨契約(XIF)、臺灣永續期貨契約(E4F)、臺灣生技期貨契約(BTF)、東證期貨契約(TJF)、美國道瓊期貨契約(UDF)、美國標普500期貨契約(SPF)、美國那斯達克100期貨契約(UNF)、英國富時100期貨契約(F1F)、小型美元兌人民幣期貨契約(RTF)、美元兌人民幣期貨契約(RHF)、澳幣兌美元期貨契約(XAF)、英鎊兌美元期貨契約(XBF)、歐元兌美元期貨契約(XEF)、美元兌日圓期貨契約(XJF)、黃金期貨契約(GDF)、臺幣黃金期貨契約(TGF)、布蘭特原油期貨契約(BRF)、元大台灣50ETF期貨(NYF)、元大寶滬深ETF期貨(NZF)、富邦上証ETF期貨(OAF)、元大上證50ETF期貨(OBF)、FH滬深ETF期貨(OCF)、國泰中國A50ETF期貨(OJF)、富邦深100ETF期貨(OKF)、群益深証中小ETF期貨(OOF)、元大高股息ETF期貨(PFF)、臺指選擇權契約(TXO)、電子選擇權契約(TEO)、金融選擇權契約(TFO)、小型美元兌人民幣選擇權契約(RTO)、美元兌人民幣選擇權契約(RHO)、黃金選擇權契約(TGO)、元大台灣50ETF選擇權(NYO)、元大寶滬深ETF選擇權(NZO)、富邦上証ETF選擇權(OAO)、元大上證50ETF選擇權(OBO)、FH滬深ETF選擇權(OCO)、國泰中國A50ETF選擇權(OJO)、富邦深100ETF選擇權(OKO)及群益深証中小ETF選擇權(OOO)之期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)、混合部位風險保證金(C值)所有月份保證金金額，並自111年2月8日一般交易時段結束後起實施。