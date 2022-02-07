桃園市龍潭警分局2名員警，去年巡邏時見范姓男子在廟前燒樹葉，上前勸導關心，正要離開時范男卻突然倒地不起，經報案送醫後仍不治，家屬控訴警方未CPR急救涉嫌過失致死，桃檢認為，員警不具醫療專業，且積極聯絡呼救已盡義務，予以不起訴處分。

龍潭警分局中興派出所陳姓及羅姓2名警員，去年1月14日傍晚5點半巡邏時，發現龍潭區健行路一處土地公廟前濃煙密布，趨前見68歲范姓男子正在焚燒樹葉，前往勸導，范表示正在撲滅，2人便決定離開，豈料范男突然倒下失去意識，2警立即聯繫救護車到場，但范男送醫急救5天後仍不治，診斷死因為瀰漫性腦幹出血，家屬質疑2人未在第一時間給予CPR急救，怒告2警涉嫌過失致死罪。

2警挨告後都喊冤，陳姓員警說，離去前范男曾情緒激動上前追問，但經解釋只是單純關心，范便揮手說沒事，卻突然就倒地不起，強調警察執勤任務不包含急救，也擔心CPR操作不當會造成反效果，只能趕快幫忙叫救護車。

羅姓員警則稱，范男倒地後馬上以車用無線電請求協助，會比一般打電話叫救護車更快，且土地公廟地處偏僻，自己擔心救護車找不到路，還到小路外等待引導，由陳警看著患者。

檢方勘驗現場監視器和密錄器等事證，2警發現范男倒下，立即以無線電求助，雖然未施行CPR急救，但考量2人是派出所警員、非醫療專業人員，事發時也積極求助，已盡注意義務、難認有過失責任，偵結予以不起訴處分。