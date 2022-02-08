台鐵最新的EMU3000型城際列車於去年12月29日正式載客首航，首創商務車廂「騰雲座艙」令鐵道迷趨之若鶩，今日產生第1萬名乘客，由列車長贈送隨行杯與EMU3000型紀念酒，讓幸運旅客又驚又喜。

EMU3000型新自強號目前已有超過17萬名旅客搭乘，騰雲座艙也在今日上午的411車次，出現第1萬名旅客。台鐵表示，騰雲座艙每1000名幸運旅客都會贈送驚喜禮物，後續還有20個名額，而第2萬及第3萬名旅客，也可以拿到EMU3000型紀念酒1組。

台鐵強調，騰雲座艙最大亮點是專屬精緻的餐飲服務，台鐵局轄下台北、台中、高雄、七堵、花蓮、台東等6個餐務室，特製「騰雲座艙限定台鐵便當」，力求展現出台灣各地本土食材美味。

騰雲座艙派有2名服務員隨車服務，旅客可透過官網及APP預選餐點及飲品，上車後由專人直送服務。目前配合防疫需求，特色便當及冰淇淋暫不提供，其他餐點及飲品提供提袋，請旅客攜帶下車食用。

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