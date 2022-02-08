行政院宣布開放進口日本福島5縣市的食品，台南市長黃偉哲8日強調，「就事論事、就理論理」，他尊重中央的決定；且福島5縣市進口的食品是「百分之百檢驗稽查」，他也相信中央有稽查的能力。

黃偉哲認為，由於沒有人喜歡核食，因此基本上應該針對的是輻射食物，而不是福島食品。過去禁止福島5縣市食品進口時，台灣的檢測機制都還在，現在如果讓這5縣市的食品進來，檢測機制只會更嚴不會更鬆，因此應該針對食品有沒有輻射物，而不是哪些地方來的食品。

更何況，目前全世界只有台灣與中國大陸禁止這5縣市的食品，因此他覺得「就事論事、就理論理」，應該尊重中央的決定，針對輻射食品而不是地區，因此他對中央的政策表示尊重。

至於有沒有足夠的檢驗能力？黃偉哲也表示，第一關應該是在國境檢驗；但如果還是對這個食物有所疑慮的話，行政院也建置北中南3個檢驗中心，如果台南市有疑問的話，都會送到南部檢驗中心檢驗。

黃偉哲強調，過去對於進口食品的稽查已經相當多，每年也都會定額、定量稽查。在國境方面，現在針對這5縣市的食品是「百分之百稽查」，針對其他地區的日本食品則是抽查，他也相信中央有能力稽查。