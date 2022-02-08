民眾黨秘書長謝立功昨日提及2022選舉布局，點名立委高虹安投入新竹市長選舉。高虹安今天強調，目前重心放在問政及在地服務，沒有年底選舉規劃，黨尚未正式討論，不曉得為何謝立功自行拋出名單。

謝立功昨日受訪時提到2022縣市長選舉布局，稱他自己報名參選桃園市長，高虹安投入新竹市長選舉，台中市長擬派台北市副市長蔡炳坤參選，基隆市長擬由立委邱臣遠出戰，至於蔡壁如則沒有定案；台北市副市長黃珊珊一定會參選台北市長，高雄市長人選則等待醫師蘇偉碩回應。

台灣民眾黨立法院黨團今天上午舉行「最強在野守護民眾，落實三大正義訴求」記者會，黨團總召邱臣遠、副總召賴香伶、幹事長張其祿、立委高虹安及蔡壁如都到場。

媒體詢問邱臣遠、高虹安對於年底選舉看法。邱臣遠並未正面回應參選與否，僅表示他目前仍先做好立委職務，以防疫和民生為優先；雖然他們5位立委對黨務和地方發展都努力經營，但黨務作業有其程序，表示尊重黨內機制。

高虹安表示，民眾黨主席柯文哲昨天提到5位立委都有不同負責區域，她去年接手新竹市選民服務後，就建立新竹市的團隊，確實當地民眾對民眾黨有高度肯定與期待。

高虹安表示，黨內尚未正式討論縣市首長提名辦法，不曉得為何謝立功自行拋出名單和人選；若只是謝立功自認為適合，那屬於個人想法，她予以尊重。

高虹安重申，她在立法院仍有許多工作，目前重心放在問政及在地服務，沒有年底選舉規劃。

媒體追問蘇偉碩是否真的會出戰高雄市長。張其祿表示，雖然黨內有聯繫蘇偉碩，且有議題合作，但並沒有由蘇偉碩代表民眾黨出戰高雄市長。

此外，民眾黨團今天提出立法院新會期3大目標，除了要求福島食品進口需符合「源頭管理、明白標示」，也呼籲朝野黨團應共同合作修憲，別讓修憲繳白卷。

賴香伶也指出，勞保仍有潛藏新台幣11兆元財務缺口，勞保財務非改革不可，要求行政院應於本會期提出勞保修法的相關草案。