台積電今（8日）尾盤逾萬張大單殺出，市值約68億，股價也因此慘摔7元，收在最低628元，此事引起網友們熱議，不少人好奇究竟發生什麼事？好奇是誰出脫持股，此外，有人提及昨（7日）位居台積電賣超冠軍的券商「大摩」摩根士丹利今可能再度賣超。

台積電今（8日）早盤大漲10元，以645元開出，但受到賣壓影響，上午10點過後就在平盤震盪，沒想到最後一盤突然有10871張大單殺出，終場台積電就收在628元，下跌7元（或1.10%），虎年開盤後，台股連兩天大漲，但台積電都收黑，累積跌幅達1.2%，若加上封關前的6個交易日，台積電有5天收跌，台積電在1月18日創下683元收盤新高後，已經慘摔25元，跌幅超過8%。

此事引起PTT論壇網友們熱烈討論，「又是它？最後又是大摩再賣嗎？到底發生什麼事」、「到底是誰~~看GG走勢傻眼」、「演一整天最後5分鐘GG倒爛」、「GG直接被當垃圾再丟餒」、「GG最後也太扯」、「GG控盤而已，不用太認真」、「尾盤殺台積，笑死」、「gg怎麼了QQQ」、「不只gg啊，一堆權值都下去，誰在賣。」

不僅如此，有網友發文表示，「台積電最後一盤10871張，大概68億，如果說台積電是超大權值股不能控盤，那尾盤這一萬張是怎麼來的？難道是各個散戶說好一人一張賣下去的？68億就能砸成這樣的話，應該說的確是可以控台積電吧。」

網友留言表示，「到底發生什麼事？就不要最後又是大摩出貨」、「GG本來就是拿來控盤，這點錢對外資就是個屁」、「GG一直都是被抓來控指數阿」、「GG控盤工具，好用」、「演過很多次拉，拉積盤完，拉全部，輪流拉。」