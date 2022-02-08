去年6月「大摩」摩根士丹利宣布降評台積電，甚至批評買進將會變「死錢」（dead money）狂砍目標價至580元，引起市場熱議，沒想到大摩昨（7日）調高台積電評等，並將目標價升至780元，此事引起網友們熱烈討論，但有內行人表示，依照過往經驗，大摩此舉背後都有「出貨」目的，而據公開資料顯示，昨賣超台積電最多的券商正是大摩，再度造成網友熱議。

大摩此次列出調高台積電目標價的四點理由，包括台積電正在重新定價半導體服務的附加價值；N3強化版的製程取得突破，現在往N2的GAA技術邁進；台積電獲得蘋果、索尼及英特爾的外包機會比預期更大，最後則是2022、2023年資本支出達高峰後，2024以後將會回饋巨大的現金流，屆時台積電資本支出負擔可能會顯著降低。

基於上述4理由，大摩調高目標價至780元，並升評至加碼。此事引起《PTT論壇》網友們熱烈討論，許多人認為，大摩此舉背後藏著「出貨」目的，「反著做，大摩最近喊的都要反做」、「要出貨了!!! 坐穩囉」、「想賣直接說，資金要調動是不是？」、「笑死，過完年這麼急著收割喔」、「這是要準備倒貨的前奏，每次說跟做都不一樣。」

台積電昨（7日）早盤雖跳空大漲8元，但賣壓隨即出籠，不到一小時馬上翻黑，終場收在635元，下跌1元（或0.16%）。有趣的是，據公開資料顯示，大摩是昨賣超台積電的冠軍，買進6,744張，賣出11,157張，賣超4,413張。

網友紛紛留言表示，「果然，出爾反爾」、「結果大賣，真的是…」、「都給你講」、「笑死，可以再把定期定額打開了，你他媽跌多一點」、「大出貨魔」、「外國投顧94亂源」、「跟大摩反做就對了。」