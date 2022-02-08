蔡英文總統博士論文爭議風波不斷，倫敦大學日前在官網發聲明指稱，蔡英文的博士學位授予並無問題，相關聲明讓中興大學環境工程系教授莊秉潔8日表示，過去二天自己看了彭文正粉絲等人的質疑事證，但真的沒有一項指控有證據力。他奉勸彭文正不要開記者會了，真的丟臉。對此，彭文正同日回擊「有學位就一定有論文」這是誰講的？蔡英文。既然有學位，論文呢？

資深媒體人彭文正。(圖/本報資料照)

莊秉潔8日在臉書發文指稱，過去二天花了許多心思看了彭粉及疑似其非台灣網友提供質疑蔡總統博士資格的證據，大體都一一提供我的評論，真的沒有一項指控有證據力。其實大部分的質疑，都可以在總統府2019年記者會資料找到答案。從其中由總統送政大教職聘任的審查資料可以看到其博士學位證書影本及送交三份博士論文證明，證明總統博士資格及論文都確實存在。他誠心建議彭文正不要開記者會了，真的丟臉。

對於莊秉潔這番言論，彭文正隨即在臉書發文回擊，「有學位就一定有論文！」這是誰講的？他標註蔡英文，並質疑，既然有學位，論文呢？

彭文正強調「我們仍願不厭其煩再說一次，根據University of London Senate House Library的紀錄，1983年至1984年間，並沒有任何一位名為『蔡英文』的學生繳交過論文」。

另外補充說明，2008年前，LSE的學位頒授是由倫敦大學執行，且法學博士需將論文送交倫敦大學議會圖書館（Senate House Library）、高級法律研究院圖書館（Institute of Advanced Legal Studies Library）以及LSE圖書館。

彭文正強調，「論文們」團隊調查超過兩年，莊教授只研究了兩天。如果官方說的都是真的，何來需要轉型正義？何來需要史學家客觀研究歷史？何來需要哥白尼、伽利略等科學家一次次證明地球是圓的，並繞著太陽轉？