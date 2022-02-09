電子航運喊衝 台股漲140點重回18100點關卡 09:412022/02/09 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台股今天開盤上漲93點，權值電子股買氣回溫，台積電上漲逾1%，航運族群漲幅超過2%，盤中指數漲點擴大到140點以上，重回「萬八」及18100點關卡，最高來到18111.2點。 權值股今天走揚，晶圓代工廠台積電開高7元，早盤高點至637元、漲幅逾1%；鴻海漲0.95%，來到106.5元；聯發科漲1.83%至1115元。（編輯：楊凱翔）1110209 台積電開高 台股早盤站上萬八關卡 台灣半導體30 ETF 放大台積權重 #18 #台股 #漲1 #100 #點關卡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花旗環球徐振志 傳轉職買方法人 04:102022/02/09 證券．權證 台股早盤漲逾140點重返18100點 台積電開盤大漲7元 09:042022/02/09 財經 外資搶買亞股 韓上周最吸金 04:102022/02/09 投資理財 兆豐金、合庫金股價雙創新高 04:102022/02/09 金融．稅務 產品價揚 台化、國喬營運添喜 04:102022/02/09 證券．權證 熱門股－材料 價漲量增短多續強 04:102022/02/09 證券．權證 雙軋啟動 台股虎年開門紅 04:102022/02/08 財經要聞 航海王殖利率潛力誘人 多頭信心拱台股上萬八 11:402022/02/08 財經 美國REITs榮景 百花齊放 04:102022/02/09 投資理財 外資期現貨中性布局 04:102022/02/09 證券．權證 九檔中小型尖兵 股價創高 04:102022/02/09 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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