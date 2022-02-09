台股今天開盤上漲93點，權值電子股買氣回溫，台積電上漲逾1%，航運族群漲幅超過2%，盤中指數漲點擴大到140點以上，重回「萬八」及18100點關卡，最高來到18111.2點。

權值股今天走揚，晶圓代工廠台積電開高7元，早盤高點至637元、漲幅逾1%；鴻海漲0.95%，來到106.5元；聯發科漲1.83%至1115元。（編輯：楊凱翔）1110209