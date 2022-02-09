演員兼導演明金成還沒來得及好好體會當父親的快樂，昨晚在月子中心時突然心肌梗塞，送醫後不治，享壽51歲，事實上明金成的這段婚姻與一對龍鳳胎，都得來不易，但夫妻感情恩愛，老婆甚至甘心冠夫姓，外界皆知明金成夫妻婚後多年一直在做試管拚生子，過程中他非常堅定，甚至說過：「為什麼我不能陪自己的小孩長大？」。

明金成走過感情傷痛與內心憂鬱，才覓得圈外人老婆Patty(林沛締)，兩人在2017年登記結婚，本想低調成家就好，但他在圈內人緣太好，禁不住好友們的催促，隔了2年才舉行婚禮，這期間夫妻倆已經為了拚生「愛的結晶」努力多時。

明金成辦婚宴時，感性吐露老婆甘心為他冠夫姓，從「林沛締」成為「明林沛締」，對5年級的他來說是很浪漫的事，收到喜帖的朋友們包含蔡振南等，也覺得很感動，明金成還笑稱當時去辦結婚登記，老婆說要冠夫姓，戶政人員幾乎都沒見過這要求了，嚇了一大跳，因為整個戶政事務所會辦理這項手續的人多已退休，現場只有一個人會處理，還好這位人員當天有上班。

辦婚禮時，58年次出生的明金成已經半百，小他6歲的老婆也有44歲，兩人婚後積極求助生殖醫學，當時已經做了5次試管植入療程，明金成表示自己會幫忙老婆打排卵針，也吐露之所以不畏辛苦這麼堅持，跟他父親有關，明金成透露自己出生時，爸爸也50好幾了，「我都可以長這麼大了，為什麼我不能陪自己的小孩長大？」。