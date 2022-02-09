132隻泰迪熊風靡三重，公所加碼推出上傳合照抽泰迪熊布偶（公所提供／戴上容新北傳真）

2022新北燈會2月4日在三重新北大都會公園盛大登場，三重區公所今年特別與台灣泰迪熊協會合作，年前在公所前大草坪展出26隻泰迪熊，燈會時更設置「小熊甜蜜森林燈區」提供106隻各式泰迪熊讓民眾合影，三重區公所即日起推出與泰迪熊合照上傳公所fb，抽泰迪熊玩偶活動。

三重區公所區長陳奇正表示，在他擔任瑞芳區長時，就曾與台灣泰迪熊協會合作，當時是在瑞芳火車站、區民廣場展出18隻代表世界15國特色的泰迪熊。如今他到三重區擔任區長，再次與台灣泰迪熊協會合作，在農曆年前先在公所草坪前展出26隻泰迪熊。

陳奇正說，2022新北燈會，公所特別設立「小熊甜蜜森林燈區」，展出包括有12生肖、春夏秋冬、文化融合及象徵世界各國等106隻泰迪熊，每隻泰迪熊白天或晚上拍照都各具特色，成為燈會最受歡迎燈區之一，泰迪熊俏皮、鮮豔顏色深受遊客喜愛。

三重區公所表示，即日起也推出互動小遊戲，公所與協會特別準備50隻可愛泰迪熊布偶，民眾只要與公所前或燈會前泰迪熊合照，上傳公所FB臉書，打造專屬自己的「teddy bear」同框照，並且按讚留言「平安祥虎」虎年吉祥話，就有機會抽獎，將限量泰迪熊布偶帶回家。