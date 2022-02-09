2022北京冬季奧運9日的高山滑雪女子曲道賽上午展開第一趟競爭，中華隊首位滑雪女將、19歲李玟儀排在第88位壓軸出賽，開賽雖出現差點無法完賽的危機，但她在抵達下一個旗門前回到前一個失誤的旗門，得以繼續參賽，雖然多花了點時間，以1分36秒49完成，暫居第58名，但能挺進到下午第二趟，期待可以繳出更短的成績。

中華隊暌違30年再度有選手參加冬季奧運高山滑雪項目，李玟儀更是第一位參賽的女將，之前為了爭取積分，曾短短37天就參加25場賽事，父親兼啟蒙教練李永德是她最佳隊友，父女倆這次一起前進冬季奧運，將留下難忘的回憶。

9日進行的高山滑雪女子曲道賽，第一趟參賽選手88人，李玟儀排在壓軸最後一位出發，第87位選手結束後，因為第66位保加利雅選手抗議自己進行時受到干擾，最後抗議成功取得重賽，因此在李玟儀登場前再滑行一次，然後才輪到李玟儀。

一出發可能是等待多時加上有點緊張，李玟儀前面的旗門就有點小失誤，所幸在下一個旗門前回到上一個沒完成的旗門重新滑過，當她努力爬回前一個旗門時，現場人員也替她加油，李玟儀順利回到前一個旗門繼續賽程，當她通過終點後，英文主播也稱讚：「做得好！（well done!）」

第一趟88位選手有30人無法完賽，因此下午1點45分開始的第二趟，只剩下58名選手參加，李玟儀第一趟成積1分36秒49排在第58，德國女將杜爾（Lena Duerr）以52秒17暫居領先。