國泰金控攜手PaGamO線上遊戲學習平台合作舉辦的「國泰反毒英雄爭霸賽暨PaGamO全國學科電競大賽」佳評如潮，不僅年年刷新報名紀錄，也橫掃遠見CSR企業社會責任獎、台灣企業永續獎等各大永續獎項。今年，國泰反毒英雄爭霸賽帶著全新「共學組」賽制重磅回歸，邀請家長、老師與學童揪團一起來當反毒英雄。

國泰反毒英雄爭霸賽即日起至5月9日開放報名，還有全新遊戲稀有地形、LINE FRIENDS人氣獎品、Acer筆電等大獎，比賽獎項總價值高達87萬元。

國泰反毒英雄爭霸賽今年邁入第3屆，藉由電競結合反毒教育的新穎方式，在高、中、小學引發熱烈迴響，賽事舉辦至今，每年皆有超過萬名學子報名參賽。

根據聯合國2021年的全球毒品報告中指出 ，過去十年中使用毒品人口由2.26億人攀升至2.75億，大幅增加22％，主因為全球人口增加與毒品年輕化趨勢，顯示兒童與青少年毒品防治已刻不容緩。

「事前預防」是減少毒品使用的首要策略，其中最有效的方式是邀請學子積極參與家庭、學校與社區，建立全面的社會安全網。國泰金控的反毒計畫從深耕校園起步，在獲得校園、業界的肯定後，也將擴大影響範圍至家庭，完善學童守護計畫。

今年賽制首度推出全新「共學組」，邀請家長或老師一起與孩童組隊參賽，透過家庭與學校的雙倍力量，共同串起零死角反毒防護網！共學組由國立台灣師範大學郭鐘隆教授精心策畫的情境題，經由國教署審核，期望透過賽事為家長與孩子搭起更良善的溝通橋樑。

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