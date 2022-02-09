金馬、金鐘雙金影帝常楓初六辭世，享嵩壽100歲（實歲98），他生前參與演出的電影破百部，是影壇長青樹，他的遺作《月亮 樹》是與名導蔡明亮合作，去年登上台北電影節，當時蔡明亮形容常楓就像1棵樹，「越老越漂亮、越瀟灑」，常楓離世後，身影也將永留大師鏡頭之下。

蔡明亮今得知消息表示震驚與不捨：「常爸（常楓）離開我們了，他高壽活到98歲，無病無痛，在睡夢中離世，又覺得常爸很有福份，常爸是演藝界的常青樹，從年輕演到老，表演帶給他快樂也帶給他至高的榮耀，他得過金鐘獎、金馬獎，甚至到了97歲還得了上海的影帝，可以說是此生無憾。」

常楓遺作《月亮 樹》的最後鏡頭，既堅毅又美麗。（取自臉書）

蔡明亮非常敬仰常楓，常想什麼時候有機會跟這位老戲骨合作，徧偏自己不夠爭氣，拍片量少得可憐，直到去年楊貴媚的桂田基金會找自己拍形象影片，要他選拍資深藝人，他立刻提出常楓，「真心想跟常爸合作，我想拍的常爸很簡單，就是走路、就是本色，不要他扮演什麼角色，就是他自己，他的演藝生涯一路走來已超過一甲子，可說是光芒四射」。

在《月亮 樹》最後的鏡頭裡，常楓走到一棵老樹下駐足良久、沉默不語，蔡明亮感慨說：「老樹非常漂亮、常爸也非常漂亮，樹與人，讓我們多看一眼吧。」對於能夠合作一回，蔡明亮既覺得幸運也感到榮幸。