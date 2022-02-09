金馬、金鐘雙金影帝常楓今(9日)傳出大年初六時在家中睡覺時安詳辭世，享耆壽98歲，常楓出道超過70年，1962年加入台視成為基本演員出道，1976年常楓以作品電視劇《寒流》濃縮剪成的電影《香花與毒草》參加金馬獎，同年與和《刺客》入圍的徐楓雙雙獲得金馬獎影帝影后，1984、1986年他又以《華視劇展：兩種結尾》、《華視劇展：秋月春風》兩度獲得金鐘視帝。
被尊稱為「常爸」的常楓可謂國民爸爸、國民爺爺，他熱愛演戲，曾表示：「人生如果重來，還是想當專業演員」，2008年他獲得金馬獎終身成就獎，以感激他多年對電影圈的貢獻，當時他坦言：「其實我不算是專業的演藝人員，因為以前曾經從事銀行業，但是正式進入演藝圈後，我就全力投入，不管演任何角色都很認真」。
近年常楓戲劇工作量減少，2014年曾獻聲錄製大愛廣播劇《回家》，當時他說自己就是愛演戲，不管正派反派都來者不拒，「我其實很愛演反派，因為演來很過癮痛快，所以我並不排斥」。去年他更出馬演出蔡明亮新作品《月亮樹》，與另一位主角「月亮歌手」李珮菁在片中分享生活，如同片名，「樹」代表的就是有「演藝圈長青樹」封號的常楓，蔡明亮特別表示，自己非常景仰常楓，他就像一棵樹，「越老越漂亮、越瀟灑」。
2015年常楓再獲得電視金鐘獎的特別貢獻獎，他感性說要感謝金鐘獎的鼓勵，和台視幫他提名，「謝謝他們沒有忘記我，讓我心裡感到非常非常溫暖，最後我要感謝所有看過我的戲的人，謝謝感恩」，以下用圖輯回顧常楓精彩一生。
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