金馬、金鐘雙金影帝常楓今(9日)傳出大年初六時在家中睡覺時安詳辭世，享耆壽98歲，常楓出道超過70年，1962年加入台視成為基本演員出道，1976年常楓以作品電視劇《寒流》濃縮剪成的電影《香花與毒草》參加金馬獎，同年與和《刺客》入圍的徐楓雙雙獲得金馬獎影帝影后，1984、1986年他又以《華視劇展：兩種結尾》、《華視劇展：秋月春風》兩度獲得金鐘視帝。

被尊稱為「常爸」的常楓可謂國民爸爸、國民爺爺，他熱愛演戲，曾表示：「人生如果重來，還是想當專業演員」，2008年他獲得金馬獎終身成就獎，以感激他多年對電影圈的貢獻，當時他坦言：「其實我不算是專業的演藝人員，因為以前曾經從事銀行業，但是正式進入演藝圈後，我就全力投入，不管演任何角色都很認真」。

常楓與徐楓1976年雙雙在金馬獎上封帝稱后，手握小型金馬獎開心合影。（圖／中時資料照片）

近年常楓戲劇工作量減少，2014年曾獻聲錄製大愛廣播劇《回家》，當時他說自己就是愛演戲，不管正派反派都來者不拒，「我其實很愛演反派，因為演來很過癮痛快，所以我並不排斥」。去年他更出馬演出蔡明亮新作品《月亮樹》，與另一位主角「月亮歌手」李珮菁在片中分享生活，如同片名，「樹」代表的就是有「演藝圈長青樹」封號的常楓，蔡明亮特別表示，自己非常景仰常楓，他就像一棵樹，「越老越漂亮、越瀟灑」。

蔡明亮《月亮樹》拍攝下資深藝人常楓身影。（圖／台北電影節提供）

2015年常楓再獲得電視金鐘獎的特別貢獻獎，他感性說要感謝金鐘獎的鼓勵，和台視幫他提名，「謝謝他們沒有忘記我，讓我心裡感到非常非常溫暖，最後我要感謝所有看過我的戲的人，謝謝感恩」，以下用圖輯回顧常楓精彩一生。

常楓(右)、徐楓(右二)，與同屆的最佳女配角張艾嘉(中)最佳男配角郎雄(左二)最佳導演張佩成(左)領獎後合影。（圖／中時資料照片）

常楓《頤園飄香》及陳秋燕《油麻菜籽》在第廿一屆（73年）金馬獎中分別獲頒男、女配角獎。（圖／中時資料照片）

1983年《煙雨江南》常楓（左二）與古軍（右二）。（圖／中時資料照片）

台視金獎劇場《樂訪》常楓（後排右二）。（圖／中時資料照片）

（前排右起）方龍、文英、常楓、（後排右起）陶晶瑩、楊光友、張正藍、曹啟泰。（圖／中時資料照片）

常楓（左起）、涂善妮、俞小凡、勾峰。（圖／中時資料照片）

《星星月亮太陽》首映，沈時華（右起）、高盟傑、金馬執委會主席張法鶴、常楓、張遙、澎恰恰。（圖／中時資料照片）

常楓出席蘇芮演唱會記者會。（圖／中時資料照片）

常楓、陸小芬。（圖／中時資料照片）

常楓獲得金馬獎終身成就獎。（圖／中時資料照片）

常楓2008年參加第十二屆正副總統就職典禮。（圖／中時資料照片）

常楓〈右〉與李璇2009年參加經典名劇《梁祝》舞台劇演出。（圖／中時資料照片）

2015年常楓獲得金鐘獎特別貢獻獎。（圖／中時資料照片）

常楓和周遊2015年雙雙獲得金鐘獎特別貢獻獎。（圖／中時資料照片）

常楓夫婦。（圖／中時資料照片）

常楓全家福。（圖／中時資料照片）