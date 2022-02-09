新北市今新增4例確診，有3例為居隔陰轉陽、1例匡列居隔採檢陽性個案；其中2例為北市幼兒園匡列接觸者、1例為桃園物流相關案接觸者、1例為昨確診家住板橋的北市某科大女大生（案19346）的男友家人，皆為匡列居家隔離期間採檢陽性。
新北市衛生局表示，案19383、19384分別為北市幼兒園40多歲家長及7歲女童，1月26日接獲北市通知遭匡列為幼兒園確診教師(案18590)接觸者，匡列居家隔離，當時採檢均為陰性，2月8日解隔前採檢，兩人PCR陽性、父親Ct值21.6，女童Ct值31.2，收治專責病房治療。居住地淡水區。
案19385為40多歲女性，家住新莊，為確診者案19346的男友家人，2月8日遭匡列為接觸者採檢，PCR陽性、Ct值34，收治專責病房治療。個案無工作，目前匡列相關接觸者共24人居家隔離，已安排採檢，感染源為家戶接觸感染。
案19402為40多歲男性，1月31日除夕晚間與家人（案19125、案19126、案19245）至桃園大溪區親友家圍爐吃年夜飯，2月2日遭匡列居家隔離採檢PCR陰性，2／8居隔期間出現咳嗽、喉嚨卡卡的症狀，採檢PCR陽性、Ct值17，收治專責病房治療。居住地鶯歌區。個案為居隔中陰轉陽，無公共活動場所足跡。
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