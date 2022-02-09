2018年美中貿易戰開打，美國為了限制大陸晶片業的發展，祭出實體清單（貿易黑名單）制裁，此舉嚴重打擊大陸高科技產業的運作。日媒披露，當華為的市占與業務面臨衝擊時，大陸排名第二的中興通訊正悄悄提升晶片設計能力，背後靠的是台積電的晶片製造和封裝技術。

日經亞洲評論報導，消息人士指稱，美中貿易戰爆發後，中興通訊在過去幾年都努力提升本身的業務與技術能力，並專注開發處理器，不僅如此，中興也採用台積電最先進的7奈米晶圓製造與先進封裝技術，生產自行研發的5G基地台微處理器。

報導指出，當超微（AMD）與輝達（Nvidia）都使用台積電7奈米打造旗艦級的中央處理器（CPU）和圖形處理器（GPU）時，中興不排除使用比7奈米更為先進的晶片製造技術。

市場研究機構Omedia IT首席分析師Manoj Sukumaran表示，「華為在大陸的營收表現下滑，對當地的競爭對手，包括聯想、浪潮及中興等都是福音，從營收數據來看，去年第三季他們在大陸業務與收入都獲得成長。」

通訊產業研調機構LightCounting首席分析師Stephane Teral則說：「華為仍是大陸最大的電信設備製造商，但中興的國內市占已經從2020年的30%攀升至35%，」

Stephane Teral補充說道，「中興一直謹慎執行戰略，以逐步在國內市場獲得份量，華為和中興能在政府沒有禁止的市場維持業務運作，包括非洲、歐洲、東南亞和南美等地。」

報導提及，中興已告知供應商，公司定下今年在大陸的伺服器出貨量達到二位數成長的目標，尤其是用於基地台的伺服器，展現正面挑戰排名第一華為的企圖心。

日經也詢問台積電為中興生產晶片的狀況，公司僅強調，遵守所有法律及規定，拒絕就此事發表進一步評論。中興方面同樣拒絕針對此事做回應。