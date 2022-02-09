有網友分享，壽桃蛋糕遇上汽車急煞，整顆向前砸在儀表板上。（翻攝臉書社團《爆廢公社二館》）

尷尬了！近期網路上流傳一張照片，一位民眾端著沒包裝得壽桃蛋糕坐車，豈料駕駛緊急ㄧ煞車時，壽桃竟飛出去，甩在擋風玻璃上。悽慘的畫面也引有來雪乳戰神之稱的網紅郭鬼鬼留言，再度掀起網友熱議。

有網友在臉書社團《爆廢公社二館》貼文，投稿內容也被轉貼至臉書粉專《爆料公社》，原PO曬出一組對比照片，好奇發問「一腳煞車，壽桃飛出去了，這種情況怎麼辦？」

透過照片可見，地點為一輛自小客車的車內，坐在副駕駛座的人把一個未經包裝、赤裸裸的雙層壽桃蛋糕放在腳上，豈料，下個畫面中，該車駕駛疑似因前方道路發生車禍，遂緊急煞車，而壽桃蛋糕則「出大事」，蛋糕受慣性影響，瞬間脫離蛋糕架，秒砸在汽車的儀表板與擋風玻璃上。

網紅郭鬼鬼也現身留言區搞笑回應。（翻攝臉書）

蛋糕噴飛的畫面迅速引起網友熱議，吸引將近2萬位網友按讚，還有不少網友調侃表示，「壽桃表示：我先早登極樂」、「抱歉 我笑了。直接把壽星拉來車上祝壽」、「倒車急煞，讓它校正回歸」、「變成車上漂亮的裝飾品了」、「桃走了」；就連有著雪乳戰神之稱的網紅郭鬼鬼也在留言區貼出周星馳的電影截圖，搞笑回應，「原來是奶油血滴子」。

但也有眼尖網友發現，圖片中的車輛車牌為藍色，推測照片事發地點應為大陸，笑稱「都在大陸，直接再掏一個吧！」、「車牌露餡了（大陸）」。