柯文哲今召開防疫記者會。（北市府提供／楊亞璇台北傳真）

台北市長柯文哲9日談及勤業確診個案時表示，現在居家隔離已經超過400個，疫調還在做，不知道匡列多少，他還是主張疫苗打好打滿，用疫苗護照，打疫苗管制解除，不要那麼嚴格。北市府澄清，柯並非指打滿疫苗就不隔離，而是認為應該隨著接種疫苗的次數，適度調整隔離天數。

柯文哲表示，一個確診，現在居家隔離已經超過400個，疫調還在做，不知道匡列多少，要思考一個問題，到這一刻，他還是主張疫苗打好打滿，用疫苗護照，打疫苗管制解除，不要那麼嚴格。

柯文哲強調，打疫苗沒有保證百分之百不感染，沒有錯，但是機率比較低，就算感染症狀也不嚴重，打疫苗還會死掉，算他運氣不好，「體內免疫怎麼這麼奇怪」。

北市府發言人陳智菡強調，柯並無「打滿疫苗就不隔離」的說法，而是認為應該隨著接種疫苗的次數，適度調整隔離天數，是否打滿三劑疫苗確診隔離應該降低隔離天數，不然同一標準，在科學上並不是那麼合邏輯。

陳智菡說，北市府也正就此議題與中央討論，因為從醫學上來看，打滿疫苗罹患重症的機率低，傳染他人機率也低，應隨著疫情狀況調整。一來可以促進疫苗施打意願，二來可儘速讓市民生活回復常態。