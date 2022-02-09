2022年底選戰，藍綠會推派誰選台北市長，綠營呼聲最高的衛福部長陳時中是否參選成為熱門話題。陳時中日前接受節目專訪表示，他沒有拒絕參選，只是現在要把份內最重要的防疫做好，必須看到隧道出口的曙光。對此，前民進黨立委郭正亮提出2點分析認為，陳時中不會出動宣布參選。第二，民進黨提名一定是放在最後。

郭正亮9日上《中天新聞》政論節目「綠也掀桌」，談及陳時中選台北市長一事，他表示，目前有兩個部分是確定的。第一，民進黨提名一定是放在最後，可能時間會落在5月下旬到6月初這段時間。因為要彌平各派系不同的聲音，比如正國會現在沒有一個參選人，這種政治矛盾，不是陳時中能處理的，而且外在因素還有疫情影響，他有辦法走嗎？

主持人許甫問郭正亮，「5月下旬來的及嗎？選桃園有沒有幾會？」郭正亮說，台北市來得及，因為台北市版圖比較小，我認為他不會選桃園。郭解釋，民進黨前秘書長羅文嘉過去被徵召選台北縣，當時他參選時間只有7個月，事後承認說，很多地方沒有跑，因為版圖太大，跑場是免不了的，而人沒有到，票就開不出來。所以新北跟桃園不可能剩下半年才來選，這是非常現實的問題。

郭正亮強調，陳時中要選新北跟桃園時間上完全來不及，這樣會跟地方毫無淵源，所以他很可能就是選定台北市了，不過，陳時中現在還不能公開講，因為疫情的問題，必須等情況趨緩，所以他必須等徵召，不會主動宣布。