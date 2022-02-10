MSCI明晟最新權重季度調整結果出爐，台股在本次MSCI調整權重中，於MSCI全球新興市場指數權重由16.39％下修至16.37％，微降0.02個百分點；MSCI亞洲除日本指數權重由18.70％降至18.56％，調降0.14個百分點；另在MSCI全球市場指數權重則由1.90％上調至1.91％，升0.01個百分點。

MSCI台灣指數成份股方面，本次成分股新增一檔、為元太，刪除緯創，符合投顧法人預期。指數成分股將維持86檔，並有16檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多為新增成分股元太，其變動權重為0.38個百分點，權重調降最多則為遭刪除的成分股緯創，其變動權重為-0.23個百分點。

以MSCI全球新興市場指數觀察，此次權重調升最多之國家中國及印尼，權重各增加了0.07個百分點；而本次權重調降最多之國家為墨西哥，權重被下調了0.05個百分點，其餘國家權重變化不大。權重調整結果將於25日盤後生效。