迎接開學日，台北市學校只要1人確診全校停課14天，副市長蔡炳坤10日表示，這是依Omicron出現後訂出來的指引，若出現確診全校停課，即採取線上教學，此外，北市所有教職員工從幼兒園到高中打滿2劑已達98.7％，第3劑也有56％，請家長放心。

北市宣布學校1人確診全校停課14天，衛福部長陳時中擔心會影響學生受教權。蔡炳坤今早前往松山車站中型接種站視察時表示，這周到周五是很重要的觀察期，北市過年很多人回到中南部，上班後有150萬人返回台北，疫情會否變化要觀察到明天，一切都控制的不錯就會微解封。

蔡炳坤指出，目前1位確診全校停課是先前Omicron出現後訂出來的指引，觀察疫情變化到明天，包括學校管制、餐廳、電影院飲食問題，都會配合新的指引處理，明天下午將更進一步向外界說明微解封後續。

他說，學校萬一出現有1人確診全校就停課，會馬上採取線上教學，明天開學校園清消、動線安排都陸續準備中，北市所有教職員工從幼兒園到高中打滿2劑已98.7％，第3劑也有56％，請家長放心。另外中學生接種第1劑已達95％，第2劑也有79.3％，只要滿12歲就鼓勵接種。

此外，嘉聯益新北市樹林廠今再爆出14例陽性，外界質疑北市還有信心微解封嗎？蔡炳坤強調，觀察到明天，會再宣布微解封內容。