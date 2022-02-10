香港昨（9日）通報新增1161例確診個案，累計至今已超過1400例源頭不明個案。港府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇今（10日）表示，香港目前的人力資源已無法應對疫情，建議騰空港部分檢疫中心等地方，讓未接種疫苗的長者等高危人士隔離，以保護未受感染的市民。

袁國勇表示，由於社交距離措施要到實施後7至10日才有效果，而香港部分檢疫中心（亞博、竹篙灣等）檢疫設施已經爆滿，因此短暫安排病徵輕微患者居家隔離是實際想法，港府應該考慮。他建議，騰空亞博等地方，讓未接種疫苗的長者等高危人士隔離，以保護未受感染的市民。

袁國勇說，就香港目前的人力資源已無法應對疫情，強調首要保護長者和醫療系統，呼籲港府讓安老院舍長者盡快接種疫苗。他建議，參考季節性流感做法，讓輕症患者到政府門診求醫。

香港中文大學公共衛生及基層醫療學院助理教授郭健安則指出，香港昨日新增1161例確診個案，考慮病毒潛伏期及檢測時間等，再加上今日稍後公布的數字，這將會反映年初三（3日）的感染情況；而新一輪收緊社交距離措施今日生效，預計下周四（17日）公布的確診數字，則會反映措施是否有效。

他續指，以即時傳播率1傳1.8人及每一代傳播需時2.5日，預計未來7日個案或升至每日2000至5000例，但他樂觀稱，由於新社交距離措施今日生效，近日檢測量增加，以及疫苗接種率上升，即時傳播率有機會回落到1.1至1.2，之後慢慢回落至1的水平。

郭健安又指，只要民眾依從強制檢測要求、盡可能接種疫苗等，預計病毒即時繁殖率將會下降，2月尾至3月頭疫情應會到達頂峰，之後回落。