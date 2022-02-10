軟板廠台郡(6269)2021年每股盈餘為8.19元，台郡財務長熊雅士表示，2022年第1季整體生產產值將較去年同期有個位數百分比成長；2022年將較2021年有個位數百分比生產產值成長，不過，外資最新報告偏保守看待台郡，致使台郡今天盤中股價走弱。

台郡2月9日舉行法說會，受惠於平板及NB產品成長，台郡2021年合併營收為355.69億元，年成長19%，創下歷年新高，合併毛利率為17.8%，年減2.7個百分點，營業淨利率為9.2%，年減2.3個百分點，稅後盈餘為28.8億元，年減1.9%，每股盈餘為8.19元，其中2021年第4季因美系客戶新機發布，合併營收為122.87億元，季增35%，年增14.9%，創下單季歷史新高，單季營業毛利率為19.8%，季增1.7個百分點，年減2.3個百分點，主要是因台幣升值3.3個百分點，致使毛利率下滑0.9個百分點，以及高材料產品比重增加，營業淨利率為13.2%，季增2.9個百分點，年減2.1個百分點，稅後盈餘為13.09億元，季增39.9%，年減10.7%，單季每股盈餘為3.76元。

展望今年第1季，熊雅士表示，2022年第1季整體生產產值將較去年第1季有個位數百分比成長，因應5G需求逐步升溫，手機、NB及平板新產品陸續推出，今年上半年營運可望呈現淡季不淡。

依全年來看，熊雅士表示，今年進入疫情影響第3年，包括通膨等議題將於下半年發酵，對經濟及消費力影響是變數，所以用保守的角度來看今年，預估2022年將較2021年有個位數百分比生產產值之成長。

台郡法說會後，外資最新報告多偏保守，亞系外資最新報告指出，儘管台郡於2021年年中重新進入天線供應鏈，台郡利潤率進一步下滑，顯示訂價壓力持續超過組合改善利益，且公司展望2022年智能手機增長有限，下調台郡2022年/2023年每股盈利預測22%/21%，並將台郡投資評等降至「賣出」，目標價亦從98元下調至84元，日系外資雖然給予台郡「買進」評等，但目標價下調至128元。