縣府緊急派員到確診足跡處進行消毒。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

屏東確診家族春節到苗栗遊玩，縣府針對所到之處進行清消。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

疾病管制署疫情調查發現，屏東新增案例19440，連同家人共10人租車，在2月2日至2月4日大年初二至初四，前往苗栗遊玩，足跡遍及苗栗7鄉鎮，苗栗縣府衛生局緊急匡列507人，目前相關疫調仍持續進行中。

苗栗縣長徐耀昌表示，該家族共10人租車到苗栗縣旅遊，因另一位居住高雄市的親戚(未到苗栗境內)是確診案例19431，所以一行10人被匡列，並在9日晚上陸續進行採檢。

截至10日中午12時，10人中有4人PCR檢驗報告為陽性確診（案19440、19479、19480、另1人尚未有案號），經疫調推估可傳染期為1月31日到2月6日，這4名確診者2月2日到2月4日曾到苗栗旅遊，足跡遍及苗栗7鄉鎮各大景點和餐廳、民宿。

包括通霄神社、後龍好望角、獅潭老街、客家文化園區、麥克尼景觀民宿、徐媽媽客家餐館、仙山仙草冰、麗味客家餐館、草莓文化館、三義全聯中心、賴新魁麵館、卓也小屋園區、雅聞香草工廠、勝興車站、皇家製作工作室、16份人文茶館等16個地區。

苗栗衛生局指出，針對所到場域如餐廳、民宿員工、同時段住宿用餐者、旅遊地點店員、攤販、文化園區員工及志工等，都列冊安排到縣內各醫院進行PCR採檢，截至目前共造冊507人，請各醫院加快採檢及檢驗中。

另外，針對確診者涉足各場域已進行清消工作，民宿及餐飲業者皆配合疫調、採檢、清消、暫停營業。如果民眾收到縣府所發放實聯制簡訊者或有與確診者足跡重疊者，可2月10日晚上起至明天2月11日全日，可到縣內10家承做社區篩檢站醫院進行快篩檢驗。