加權指數靠一檔護國神山台積電(2330)引領風騷，收盤上漲16元帶動下，指數尾盤收上今天最高點，以18338.05點作收，上漲186.29點，漲幅1.03％，成交金額2806.53億元。

台積電今天公布營收，市場預期表現強勁，出現開高走高，而最新盤後公布營收數字，也符合市場期待，達到1721.76億元，連續兩個月創下歷史新高，年增達35.8％。除了觀察今晚台積電ADR表現，也需注意台股連續反彈後，藉由台積電營收表現，明天出現較大的震盪走勢。

資深分析師柯孟聰認為，台積電今天的強攻，使得指數距離史上新高僅差不到300點距離，關鍵還是看台積電及外資，是不是力拱台積電來撐指數。今天量能萎縮到2800億元，雖然指數大漲，但盤面很多股票休息，金控、塑化、航運及IC設計雖然虎年開盤都有輪流表現，但因為量能萎縮，恐怕出現搶資金情況，上演資金爭奪戰同時，短線往往走不出大波段。

技術面來看，這波是16162點起漲第13周，現在整理第4周，高檔還有賣壓存在，修正通常有5到8周的可能，短線雖然在反彈，但進入M頭頸線的壓力區，過高通常需要帶量。

元月效應失敗，留下長上影線，2月指數若收黑、月KD交叉向下，出現長線賣出訊號，中長線就要注意。今年變數也多，3月升息、下半年減債，都不利資金面，高檔震盪須嚴控資金比例，反彈沒過高都應該減碼應對。

柯孟聰表示，2021年上市櫃企業獲利突破4兆元，配息可超過2.4兆元，殖利率超過4％，可望成為多頭保護傘，選股上，高殖利率、低本益比、低股價淨值比為抗跌首選，低基期轉機股仍具超強爆發力。