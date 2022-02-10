鼎炫-KY（8499）今日公佈2022年1月合併營收達新台幣2.35億元，受惠EMI材料業務出貨隨著客戶持續加大備貨力道而同步轉強，加上衡器事業整體接單、出貨表現保持良好水準，皆係挹注1月營收較去年同期成長21.22％，並刷新歷年同期新高紀錄。

鼎炫-KY表示，EMI材料事業受惠於主要客戶需求強勁，帶動1月EMI材料事業銷售較去年同期成長19.48％，由於集團旗下EMI材料事業為業界少數垂直整合從導電原料研發生產、模切加工與提供客戶客製化電磁干擾解決方案業者，近年持續深化材料研發技術、提高自動化模切加工以提升整體生產效率、並持續拓展材料新應用領域接單佈局等效益逐步展現，挹注集團整體營運保持良好成長動能。

鼎炫-KY進一步表示，觀察2022年美國消費電子產品國際展(CES)展會重心，可看見隨著全球5G網路佈建逐步成熟，加上終端電子裝置聯網需求增加，進一步加速智慧家庭、智慧穿戴、智慧製造、智慧城市與車聯網、自駕車等新興應用崛起，將帶動終端電子產品規格技術升級，對於電磁干擾、電器絕緣、機體散熱與外殼保護等EMI材料規格及使用量有機會同步增加，且近年鼎炫-KY亦積極研發推出5G、車用電子等材料，去年底亦成功取得IATF16949:2016的認證，正式進軍車用市場，不僅凸顯集團EMI材料事業高度研發技術實力，並有助於開拓多元產業接單佈局，以期創造集團新一成長引擎。

展望2022年第一季，鼎炫-KY維持審慎樂觀看法。雖第一季適逢農曆春節使得工作天數較少，由於集團仍積極推動旗下兩大業務接單表現持續成長，隨著EMI材料事業主要客戶保持良好備貨力道，以及穩步擴大衡器事業外銷代工、自有品牌業務動能，戮力推動T-Scale於中國地區良好銷售表現、提高智能衡器市場滲透率，有望推動整體營運持續向上成長力道。