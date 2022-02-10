台南市政府宣布加開5場次第3劑疫苗接種站，並將贈送關帝爺Ｑ版提燈。（曹婷婷攝）

打第3劑疫苗送關帝爺Ｑ版提燈！為加速民眾接種第3劑疫苗，台南市政府今天宣布將在新營、善化、北區與中西區加開5場次大型接種站，每站前1000名完成接種者，可獲龍崎文衡殿提供的關帝Q版提燈，市長黃偉哲說，希望藉此提高民眾施打誘因。

台南市目前第3劑涵蓋率約2成，為了鼓勵民眾接種，龍崎文衡殿率先響應政府政策，提供 5000盞「Q版關帝爺燈籠」給施打疫苗的民眾。黃偉哲表示，凡透過「台南COVID-19疫苗接種預約系統」，預約2月12日至15日開設的追加劑(第3劑)接種站民眾，每站前1000名即可獲得燈籠1盞。

他也感謝龍崎文衡殿提供燈籠響應防疫，盼透過關帝爺消災抗煞精神，過關斬疫，保佑全民健康。

衛生局指出，5場次追加劑接種站分別為新營區南瀛堂莫德納疫苗接種站，時間為2月12日上午8時30分至11時30分、下午1時至4時；2月12日上午8時30分至11時30分善化多功能活動中心莫德納疫苗接種站；2月13日上午8時30分至11時30分、下午1時至4時北區許石音樂圖書館高端疫苗接種站；2月14日上午8時至中午12時、下午1時30分至5時30分中西區衛生所莫德納疫苗接種站；2月15日上午8時30分至11時30分、下午1時至4時北區許石音樂圖書館高端疫苗接種站。

上述5場次請透過「台南COVID-19疫苗接種預約系統」(台南打疫苗系統)預約，並於接種當日攜帶身分證、健保卡及接種紀錄卡(黃卡)。

此外，2月12日至19日，永康奇美、柳營奇美、成大醫院也分別加開COVID-19疫苗門診，提供市民除了1922公費疫苗預約平台以外的追加劑預約管道；衛生局呼籲欲至醫院施打之民眾，可透過醫院網路掛號系統掛號接種。