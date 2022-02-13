Omicron新型變異株持續威脅，各縣市均有多處確診者足跡，新竹縣衛生局為預防社區傳播風險，14日起將18場中大型接種活動，呼籲尚未接種第1、2劑疫苗的長者，儘速完成接種獲得足夠免疫保護力，2月底前完成第1、2劑接種者還能獲200元的超商禮券。

衛生局長殷東成表示，目前竹縣第1劑疫苗施打率為83％，第2劑為75％，尚未接種者絕大部分是65歲以上的長者，而第3劑的接種率只有21％，主要是很多民眾認為施打2劑應該就有保護力，但中央希望第3劑接種率達到5成以上的解封標準。

14日到20日開設的中大型接種活動，共有1萬劑疫苗有BNT、莫德納、高端，其中約7000劑隨到隨打，其餘電話預約，除中興集會所外，各接種站都能打1到3劑。

湖口鄉衛生所14日莫德納、16日BNT、17日高端，橫山衛生所14日BNT，橫山庄診所14到16日BNT，竹北里集會所15日莫德納、19日BNT，新竹縣婦幼館15日BNT和高端、18和19日莫德納，中醫大新竹附醫16日和18日莫德納，新豐鄉衛生所18日高端，總榮新竹分院19日莫德納和BNT，關西衛生所20日莫德納，中興里集會所20日莫德納2和3劑。

衛生局請民眾記得攜帶健保卡、身分證、打第2劑者要帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」(小黃卡)前往接種，疫苗接種後可能發生副作用，通常疼痛會在數天消失，並隨年齡層增加而減少，擔心副作用的民眾可先與醫師討論，經諮詢評估後選擇合適疫苗廠牌接種，接種COVID-19疫苗應與流感疫苗等其他疫苗間隔至少7天。