去年初洪姓父子徒手翻越圍牆，闖入台中港管制區內，走了2公里近30分鐘到碼頭釣魚，遭警方查獲後，交通部航港局將洪姓父子各重罰20萬元及5萬元，他們提告後，台北地方法院認定他們雖違規，但裁罰太重判決撤銷。可上訴。

洪姓父子去年2月12日下午5點，在台中港管制區碼頭邊釣魚，被台中港警總隊查獲，交通部航港局依違反《商港法》裁處洪父20萬元，兒子5萬元，2人不服提起訴願遭駁回後，向法院提起行政訴訟。

台北地院審理後認為，洪姓父子翻牆進入商港管制區，目的為進行釣魚活動，與其他進入商港管制區進行走私、偷渡等非法行為相較之下，對於商港安全影響非鉅，其受責難程度及所生影響較為輕微。

法官說，他們違反行政法上義務所得之利益，僅為滿足釣魚之樂趣，且洪的兒子當時仍在就學，並無資力等情，他們雖有違規行為但有無減輕處罰規定之適用，容有疑問，因此航港局裁處，構成裁量怠惰之違法，無可維持，判決撤銷。