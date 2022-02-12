台南今天新增3例本土確診，其中，2例為高雄砂石場群聚案的延伸，60多歲父親案19600跟砂石場老闆、高雄案19524接觸，與兒子案19599一同匡列採檢，11日確診。不過，父子10日被匡列為居家隔離，11日中午卻擅自騎機車到安南區海佃路外帶「老鄭魚皮湯」，停留10分鐘，市長黃偉哲表示，如果接到居隔通知仍擅自外出，將依傳染病防治法開罰。

衛生局今天公布父子檔足跡，都在安南區。案19599於2月4日至9日曾自行騎車到安南區廟口旺來炒飯、協明號雜貨店、水精靈飲料、258炒飯、興茶站飲料、岡山羊肉店，8日自行騎車到診所，11日自行騎車到安南區老鄭魚皮湯。

父子11日足跡有到魚湯店停留10分鐘。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

案19600於4日自行騎車到診所，7至9日在砂石場工作，10、11日自行騎車到安南區十二佃夜市與老鄉魚皮湯。案19599計匡列26人、案19600計匡列23人，相關足跡皆已完成清消。