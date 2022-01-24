同條路狂收3張罰單，騎士討拍反遭砲轟！1名機車騎士行經道路遭檢舉3次未打方向燈，事發他發文自稱3次地點僅隔20公尺，連開3張罰單不合理，且當時他僅是閃避車才「跨越路邊白線」，不認為需要打方向燈；網友則回應變換車道就要打燈，且3張罰單的地址早就不是同1路口，撤銷機率極低。

該網友在臉書「爆廢公社」發文說，他日前收到3張新北市警察局的罰單，他當時騎車行經新莊建國路時遭拍照檢舉「變換車道未打方向燈」，但細看3張罰單的地址都相當接近，他因此PO照詢問「20公尺內連開三張，是否合理？」並稱當時是為了閃路邊的車，才會跨越路邊白線，問說這樣也需要打方向燈？

其他網友認為原PO的罰單中地址雖同1條路，但住址從20號到53號早已經過多個路口、可重新計算，要原PO還是認命繳3張共3600元的罰單。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該網友還在PO文中貼出「騎法示意圖」，只見途中他在路邊白線呈現「S形路線」從車道多次騎到路肩再切回，引發其他網友留言砲轟「騎車打個燈好嗎？不然後車要觀落陰知道你要騎哪喔？」、「申訴歸申訴，打方向燈的習慣真的要有！不打方向燈，難道打光明燈比較好嗎」、「閃車也要打方向燈啊」。

騎士在PO文中貼出「騎法示意圖」，只見途中他在路邊白線呈現「S形路線」從車道多次騎到路肩再切回，引發其他網友留言砲轟「騎車打個燈好嗎？」（翻攝自臉書「爆廢公社」）

有其他網友認為原PO可以試試申訴，有機會消掉2張罰單，但也有網友稱會被連續開單代表有影片作證，且撤銷罰單的規定是6分鐘內只罰同一行為，但經過路口會重新計算，而原PO的罰單中地址雖同1條路，但住址從20號到53號早已經過多個路口、可重新計算，要原PO還是認命繳3張共3600元的罰單。