Omicron來襲，健喬(4114)在市場上市占第一的「愛克痰」訂單增溫，推升1月營收達3億7934萬元，連3月創歷史新高，月增14%，年增25%。

健喬在呼吸道領域布局已久，在呼吸道領域用藥藥品齊全，隨著Omicron來襲，「愛克痰」系列商品市場詢問度暴增，診所與藥局通路的訂單明顯增加，光是「愛克痰」系列藥品的銷售在1月單月就占健喬營收12%。

健喬指出，2021年1月取得諾華授權在台總經銷的昂帝博吸入膠囊，一上市就擠身健喬銷售前五大藥品，為健喬在呼吸道領域市場的影響力添色不少。另外健喬自行研發且目前台廠唯一的Besonin鼻噴在中國大陸市場打開後，經由合作夥伴的助攻下，不斷推升呼吸道領域藥品在外銷市場的成長。

全球疫情短期未見紓緩跡象，健喬說，台灣的藥品通路悄悄出現結構性的變化，公司針對不同的通路發展符合需求的產品。因通路策略的成功，診所及藥局通路的占比逐年攀升，從2020年健喬單家營收占38%，2021已超過四成，到2022年的1月更達41%。藥局及診所的訂單激增對於公司的市場全通路全滲透的佈局有長期的助益。