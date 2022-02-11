晶華國際酒店股份有限公司（2707）公告1月營收5.27億元，年減0.38%、月減3.66%，營收減少主要係自2021年9月份起達美樂股權移轉不再計入晶華營收。如不含達美樂營收與去年同期比較、則增加新台幣0.6億元、年增12.85%。

面對本土疫情出現擴大跡象的挑戰，晶華國際酒店集團旗下各飯店持續強化防疫措施以因應1月份的跨年連假、尾牙旺季以及長達九天的農曆新年假期。統計1月份台北晶華酒店的餐廳退訂率約5％、宴會廳退訂率約10％，但缺口隨即被小型餐宴補回，大型宴會活動則延期舉行(例如尾牙順延成春酒)，另有部分企業改為購買飯店餐券，讓公司同仁自行擇期來飯店享用。客房部分，1月的營收約減少7％，取消的客群大多是預定週末度假的散客，部分公司行號則直接改成發放住宿券讓員工日後自行安排入住。

展望後市，農曆新年熱鬧滾滾的氣氛未歇，西洋情人節緊接著來臨，為搶攻情人節商機，晶華酒店特別推出多款長達一個月的住房與餐飲活動以擴大掌握商機。其中「美味情人假期」專案邀請情侶們於客房內享用浪漫大餐，以私人饗宴歡渡美好佳節。另一款專案則是結合歷史悠久的「台北霞海城隍廟」推出「月老進香團」住房專案，讓還沒有情人的閨密們可以相約入住，帶著飯店準備的月老御守與良緣茶飲包，前往廟裡求個好姻緣。此外，更攜手於麗晶精品全新開幕即一位難求的高端西式蔬食餐點創新餐廳〈CURIOUS〉，推出「Curious蔬食情人．一泊二食」美食假期，入住晶華酒店兩天一夜，可於CURIOUS〉享用六杯特製調酒以及浪漫蔬食晚餐兩客，每房9999元起。

晶華酒店集團旗下捷絲旅台北西門館也打造台式浪漫情人月限定住房專案，精緻雙人房最低只要2100元起，入住免費贈送雙人電影票，搭贈台式約會必吃經典木瓜牛奶配老牌碳烤雞腿，體驗最潮約會聖地「西門町塗鴉街」與「電影主題公園」，體驗專屬西門町式的浪漫愛情。以上各款住房專案於官網訂房加購高鐵車票可再享8折優惠。

「晶華美食到你家」外帶外送平台也準備了中、西、日式雙人海陸套餐，每套價格3880元起。即日起上網預訂、每套均贈一組9入價值1280元的東京人氣伴手禮－PRESS BUTTER SAND與晶華聯名推出的餅乾禮盒。目前情人節餐飲和住房的預訂狀況良好，預計將為集團開春第一季的業績，挹注良好的營運動能。

晶華國際酒店集團疫情期間率先不裁員，不減薪並建議政府超前部屬實施員工薪資補貼、開設企業培訓專班、減免稅金以紓緩觀光服務業所受到的衝擊。旗下各酒店也嚴格執行防疫措施，創業界之先，於空調出風口安裝「UVC滅菌設備」確保空氣清淨；大門則配備美國軍用等級「紅外線熱像測溫儀」進行體溫篩檢；全館落實消費實聯制、外帶外送美食備餐實名制以及免下車取餐得來速服務。台北晶華更打造陸上郵輪轉型為城市度假酒店、經營「晶華美食到你家」電商平台成為全世界飯店產業的創新典範，同仁攜手達成企業使命：把台灣最好的帶給世界，世界最好的帶進台灣。