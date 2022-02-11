大陸澎湃新聞11日報導，大陸國家衛生健康委員會網站消息，衛健委日前會商民政部、中國紅十字會總會後，答覆全國人大代表《關於加快推進尊嚴死（安樂死）立法進程的建議》稱，對於尊嚴死立法，相關法律、醫學、社會倫理學界仍存在一些爭議，社會認識還不統一，目前還存在較多困難。將繼續廣泛聽取有關專家及社會各界意見，加強相關部門溝通，深入研究相關工作。

衛健委指出，關於立法明確「尊嚴死」具體內容的建議，一定程度上與安寧療護理念相近，即在疾病終末期患者彌留之際，不再採取過分的延命治療，採用安寧療護給病人以臨終關懷，讓他們自然而有尊嚴地離開世界，從而最大限度地免除患者臨終難以忍受的痛苦，也減輕患者家庭和社會的經濟負擔。其中一些內容可以透過推進安寧療護實現。

大陸國家衛健委稱，關於人大代表提出關於立法明確尊嚴死的目的、明確「無效醫療」概念、嚴格限制適用對象、嚴格限制審批和許可程序、嚴格限制實施者等相關具體內容，對於推動安寧療護相關工作具有很好的參考價值，將在相關工作中研究借鑒。

大陸國家衛健委答覆，關於建立和健全「臨終關懷」機制的建議，2019年大陸國務院同意8部門聯合印發的《指導意見》，推動相應醫療機構按照患者「充分知情、自願選擇」原則，開展安寧療護服務，穩步擴大安寧療護試點。目前，試點工作取得積極進展，形成醫院、社區、居家、醫養結合和遠端服務5種模式。

國家衛健委表示，已會同有關部門在加強安寧療護工作的頂層設計、完善支持政策、加強人員隊伍建設、增加服務模式等方面開展了一系列工作。下一步，將進一步擴大國家安寧療護試點，擴展安寧療護服務覆蓋範圍，最大程度提升臨終患者生命品質。