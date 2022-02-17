傳烏克蘭邊境開火 外交部：僑民儘速遠離 16:192022/02/17 工商 彭媁琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 多家外媒指出，烏克蘭政府軍曾向烏克蘭東部親俄地區發動攻擊，針對烏克蘭和平議題，外交部表示，正在對相關情勢做進一步查明。 外交部也再度呼籲，烏克蘭的我國僑民應儘速離境或遠離可能爆發軍事衝突的區域，我駐俄羅斯代表處仍將與國人持續保持密切聯繫，隨時提供最新訊息與建議，並提供必要的協助。 美啟動中國行動計畫審查 陸外交部：種族歧視 撤軍是假的 美官員：俄羅斯再增兵7000人 #外交部 #僑民 #遠離 #烏克蘭 #烏克蘭邊境 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 G7為俄烏局勢開會 日本願提供1億美元貸款 04:102022/02/17 話題觀察 外交部：中東歐投資基金 助立陶宛發展經貿 14:042022/02/17 財經 商品期貨趨勢專欄－原油期 技術面呈多頭格局 04:102022/02/17 證券．權證 陸外交部：散布假消息、製造緊張氣氛 無助於解決烏克蘭問題 16:092022/02/17 兩岸 驚傳烏克蘭開火 美股期貨急殺 台股斷崖式下跌 12:322022/02/17 財經 美國「放生」烏克蘭喊一句話 前立委心涼：未來絕不會和大陸開火 10:332022/02/17 政治 英專家：俄羅斯威脅烏克蘭主權 軍事入侵非唯一選項 07:282022/02/17 國際 《國際政治》烏克蘭分離份子指控 政府軍發動攻擊行動 14:152022/02/17 財經 《國際政治》俄羅斯撤軍證據不足 恐發動有限軍事攻擊 10:512022/02/17 財經 開打！路透：烏克蘭曝親俄部隊開火 16:352022/02/17 國際 烏克蘭喊冤 曝遭親俄勢力開火但沒還手 12:192022/02/17 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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