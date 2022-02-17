多家外媒指出，烏克蘭政府軍曾向烏克蘭東部親俄地區發動攻擊，針對烏克蘭和平議題，外交部表示，正在對相關情勢做進一步查明。

外交部也再度呼籲，烏克蘭的我國僑民應儘速離境或遠離可能爆發軍事衝突的區域，我駐俄羅斯代表處仍將與國人持續保持密切聯繫，隨時提供最新訊息與建議，並提供必要的協助。