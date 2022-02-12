NASA延長國際太空站運行年限至2030年，預計2031年除役

由5個國家與地區合作運行的國際太空站（ISS）已邁入在軌道上的第23個年頭，數年前美國太空總署（NASA）集合各國專家，開始為漸趨老舊的國際太空站制定了退役計劃。目前新完成的計劃預定於2031年正式除役，並設定讓它脫離軌道墜入太平洋上一處距幾個大陸最為遙遠、杳無人煙與航線的「尼莫點」（Point Nemo）上。而10年內若無新計劃的太空站升空，屆時中國天宮太空站將成為唯一在軌的太空站。

國際太空站在軌道上的速度為27600公里/小時，平均約93分鐘環繞地球一周，在軌道上運行的時間已超過8484天。圖為國際太空站即時軌跡圖。（圖／歐洲航太中心）

眾所周知，國際太空站雖然可以維修更新，但一些基礎結構無法置換，例如太空站模組、桁架支柱與散熱裝置等等，上個月底NASA公布《國際太空站過渡報告》說明它除役的相關規劃，預計讓太空站運行至2030年，在2031年正式除役。而太空站上有各個國家負責維護的模組，正在進行詳細評估，如果發現不可維修的結構缺損，可能會被迫提前進行太空站除役。如果狀況良好，也不排除將除役時間往後延期。

國際太空站從1998年首次飛行升空開始組建，經過50次太空飛行和組裝，總重量達420噸，內部有1200立方公尺的空間，由美、俄、加、日、歐等5個國家與組織共同營運。（圖／NASA）

根據國際太空站的除役計劃，在其脫離軌道過程中，雖然會有每個月大約2公里高度的軌道衰減，但是過程緩慢且變數過多，無法用這種方式讓太空站重返大氣層。而太空站本身沒有足夠動力進行可控制的變軌活動，因此必須借助外力，NASA將會發射3具太空船與其連接，並運用太空船上的動力在適當的時機和位置按規劃路線返回大氣層。

至於國際太空站重返大氣後墜落的位置「尼莫點」，它位於南太平洋深處，正式名稱為「海洋難抵極」（Oceanic Pole of Inaccessibility），是地球表面距離陸地最偏遠的地點，位於南太平洋中央南緯48°52.6’、西經123°23.6’之處的海面上。與最近的陸地點包括復活節島、皮特凱恩群島和南極洲都是最遠點，距離約2400至2688公里，是南太平洋上遠離人類活動、船舶航線及主要洋流的位置，由於缺乏洋流帶來有機物，因此生物的蹤跡極為稀少，可避免墜落殘骸的碎片造成危險。

尼莫點與最近的陸地上的人類距離都在2700公里以上，與尼莫點最接近的人類反而是軌道上國際太空站的太空人，只有400公里距離。圖為從國際太空站俯覽南太平洋尼莫點。（圖／NASA）

「尼莫點」過去曾被稱為「南太平洋無人區」，在科技發達後，也因成為太空船與軌道裝置墜落最佳位置而有「太空船墓地」之稱。1971至2016年之間，有超過263艘太空船墜落此處，其中包括由前蘇聯與俄羅斯營運、極為知名的和平號（Mir）太空站與6個聯盟號太空站，與中國的天宮1號、天宮2號太空實驗室以及天舟1號貨運飛船、日本與歐盟的載運太空船，都是任務結束後墜毀於此。

尼莫點在南太平洋上距陸地2700公里以上的無人區，是地球表面距離陸地最偏遠的地點，位於南太平洋中央南緯48°52.6’、西經123°23.6’之處的海面上。（圖／Wikipedia)

上一次大型太空站重返大氣層是俄羅斯的和平號太空站，它自1986年開始建造，到1996年的10年間不斷擴建，因過於老舊且缺乏經費維護而決定除役，最終於2001年3月23日墜入大氣層，殘骸落入尼莫點海域。和平號除役前，其相關研究任務則由1998年升空的國際太空站所取代，俄羅斯也是參與其中的成員國。

天宮太空站於2022年建成後，將可能有多達17國太空人陸續登上天宮進行科學研究。圖為天宮太空站2022年完成後的想像圖。（圖／推特@usadralansari）

過去國際太空站建造過程中，參與國家包括美國、俄羅斯、日本、加拿大與歐盟，中國原有意參與此計劃，但美國表示反對，加上當時中國的資金與技術仍不足，因此始終未提出正式的申請。中國未參與這座有史以來最大規模的太空站，其實是相當遺憾的，不過中國仍自立自強發展太空科技，在這座總重420公噸、經過50趟太空運載與組裝而成的太空站除役後，若西方國家未在2030年前建造新的大型太空站，目前在軌道上的中國天宮太空站將成為唯一的太空站。而在許多需要長期或是特定事件觀測工作上，就可能要動用到天宮太空站，尤其在目前美中關係高度緊張，科技推動地緣政治往太空發展，天宮太空站將成為中國迎戰美國戰略競爭的重要工具。