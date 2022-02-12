大陸央媒《經濟日報》12日報導，2022北京冬奧賽程過半。從一枚小小獎章到供奧運選手休息使用的「智慧床」，再到一座座「美貌與智慧並存」的奧運場館，無處不在的中國製造驚豔全世界，這背後是中國科技的崛起。

報導稱，一批重大科技成果競相湧現，為中國製造從微笑曲線底端向兩端攀升插上了騰飛的翅膀。以0.01秒之差就會決定獎牌歸屬的短道速滑項目為例，一套優秀的比賽服既要具備減阻效果，還要能承受碰撞中冰刀的切割，這些性能的實現，融合了數學、電腦圖形、材料力學等多個學科技術。在過去，中國選手的速滑服只能從國外訂製。加快關鍵核心技術攻關，如今中國奧運選手穿上自主研發世界級水準的比賽服馳騁賽場。

首輛大陸國產雪車、體型龐大的雪蠟車、新型奧運版復興號智慧動車……北京冬奧會上，一個個「中國創造」，既是中國製造自主創新的見證，也為北京冬奧順利舉辦提供強有力保障。也看到了「中國製造」的蛻變，與中國科技的跨越式發展。

曾幾何時，處在微笑曲線底端的中國製造是「粗製濫造」的代名詞。近年來，中國製造從低端躍向中高端有了堅實的基礎，此次冬奧，從「水立方」到「冰立方」，挑戰無處不在。僅僅是在泳池上搭建冰場結構這一項，就耗時116天，編制35個製作及施工方案，繪製了485張設計圖並進行35次試驗，最終選定綜合指標最優的鋼結構支撐加混凝土預製板組合方案。

噴漆、凍水、控制冰溫，為給賽會製作高品質冰面，製冰師精心雕琢每一寸、每一層冰面；18道生產工藝、20道品質檢驗，一枚枚熠熠生輝的獎牌，吸引著全世界的目光；為了還原冬奧制服設計獨特的顏色，設計師以1平方釐米為單位，一個點一個點進行對色。「執著專注、精益求精、一絲不苟、追求卓越。」