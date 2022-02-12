年底選戰升溫，民進黨台北市議員王世堅讚賞副市長黃珊珊比立委蔣萬安還有處理問題的能力，蔣萬安太軟弱。市長柯文哲12日表示，不管什麼樣的人，偶爾也會有講對的地方，這就是王世堅講很對的地方。

柯文哲今早出席首長共識營活動，他指出，離卸任還有很長時間，最後1年有很多事情要做，共識營有3項工作，包括整理過去7年做的事、今年要做的事，至於今年沒完成的事，要移交給下一任政府有那些東西，必須一項項列出來，每一個都要做成紀錄，市政是連續的，要做的事還是很多。

對王世堅稱黃珊珊比蔣萬安有處理問題的能力，柯文哲表示，不管什麼樣的人，偶爾也會講對的地方，這就是王世堅講很對的地方。

外界分析黃珊珊參選台北市長，將和柯文哲一樣在7、8月出現民調黃金交叉，柯文哲則說，還是認真工作吧，7、8月離現在還很多個月。

至於民進黨可能派出衛福部長陳時中參選北市長，國民黨則是蔣萬安呼聲最高，2人星座都是魔羯座，民眾黨北市議員擬參選人陳思宇形容黃珊珊將大戰「二魔」。柯文哲說，沒那麼嚴重，即使是競爭對手應該視為夥伴，不必把人家當敵人。