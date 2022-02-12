35歲王姓婦女疑似產後情緒不穩，有想殺害自己跟2月大兒子念頭。去年11月她與兒子在家，王以毯子、塑膠袋遮蓋兒子口鼻致死。她難過寫下自白「如果可以的話，我想重新來過。」檢批男嬰遭最新愛母親扼殺，依殺人罪起訴，求刑7年6月。

檢方調查，王婦是男嬰母親，生產後精神狀況不穩定，曾有想殺害兒子念頭。去年10月10日就曾因身心疾病就醫，稱有憂鬱情緒、易怒、煩躁，很想殺掉自己及小孩。

王婦在去年11月11日拿毛毯遮住孩子口鼻約20分鐘，孩子起初從哭鬧不休到沒有聲音才將毛毯拿開。後來又看到孩子眼球轉動，她拿塑膠袋套住兒子頭部，使其窒息死亡。她也數次拿塑膠袋套住自己頭，想跟他一起走，但覺得呼吸難受又拿開。她伴屍3小時後，才打電話跟老公說兒子沒呼吸了，丈夫趕快通報消防，王也向警方自首犯案。

王婦寫下自白，稱我根本就不了解他，雖然很愛孩子，但孩子還沒出生前，婆婆在我懷孕的時候一直念我，說不把家裡打掃乾淨，幫忙做月子也是，雖然說是為我好，可是卻不知道已經造成我的壓力，連母乳都沒有了。「我對不起他，如果可以的話，我想重新來過。」

王婦又說，事發精神狀況不好，以為自己在做夢。檢方則認為，王婦雖然受病症影響，辨識行為違法能力降低，但並未完全喪失。檢方批，男嬰不僅未獲取母親關愛，反遭最親愛母親扼殺，對社會影響震撼非常重。但她在兒子出生後全心付出、照護也是不可抹滅的事實。請法院依兒少法加重，也因自首減輕其刑，依殺人罪起訴，求處7年6個月。