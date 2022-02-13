台中市潭子區25歲的空軍上兵蕭姓男子，疑因與劉姓妻子感情不睦，13日凌晨在家與妻爭吵後，趁妻外出散心時，涉嫌殺害家中兩名1歲半、2歲半的幼子，接著發生蕭男墜樓憾事，正在中國醫藥大學急救命危，現場留有蕭男遺書稱，「會選擇靜靜一個人離開這個世界」，詎料，在情人節前夕，竟帶走兩名幼子，釀成這起2死1命危人倫悲劇。

蕭姓男子是空軍三聯隊的上兵，與劉姓妻子育有兩幼子，平常休假會回到潭子住家，今天凌晨疑在家與妻爭吵，他趁妻獨自外出散心時，涉嫌在3樓臥室殺害兩名幼子後，接著就發生蕭男墜樓憾事。

據悉，兩名幼子陳屍臥室床上，床邊留有一把沾有血跡的刀子，房內相當凌亂，大幼子身上有刀傷，小幼子則無外傷。附近鄰居表示，凌晨1時許聽到砰的巨響，沉寂了一下子，就聽見女子哭喊「我的孩子」聲音。軍方指出，蕭男與妻子感情不睦，軍方曾介入輔導。

蕭男目前命危人正在醫院急救，現場留有一封疑似蕭男的遺書，內容為他真的很愛妻小，妻子提離婚時，他都睡不好，他會選擇靜靜一個人離開這個世界。

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