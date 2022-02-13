對於外傳羅智強可能會去選高雄市長一事，資深媒體人黃暐瀚認為，雖然不是好的選擇，但可能是唯一的選擇。前民進黨立委郭正亮則直言，難度非常高，要有奉獻的精神、犧牲打的準備。

資深媒體人黃暐瀚日前在《品觀點》直播中認為，羅智強在1998年曾經在高雄選過議員，等於是他政治的起點。黃暐瀚認為，羅智強選高雄市長，不是好的選擇，但可能是唯一的選擇。因為台北沒得選，有蔣萬安；桃園沒有空間，人已經多到爆炸；而高雄沒有人，因為沒有人，羅又願意去，知道不會贏，還要拚到底，這樣就能感動人，這就是不怕輸的精神，羅智強只能選高雄。

對此，前民進黨立委郭正亮13日在《新聞大白話》指出，羅智強以前在馬王鬥爭期間，扮演馬英九的黑臉，出來講話都是羅智強，王金平當然有印象。

郭正亮認為，王金平不是這麼小心眼的人，馬王也和解了，所以重點還是羅智強自己的意願。選市長不是開玩笑，高雄很大，如果沒有布局也不熟，從現在開始跑，根本就跑不完，這是現實的問題。

郭正亮直言，雖然羅智強知名度高，但國民黨的人選高雄就好像民進黨的人選新北市，民進黨也找不到人挑戰侯友宜，難度是一樣的，都非常難，連蘇貞昌都輸30萬票。國民黨選高雄就要有犧牲打的準備，是為了長期布局、犧牲奉獻的精神。

郭正亮提到，只要提陳其邁一項政績，就很難跟他選，就是爭取到台積電赴高雄投資。至於城中城火災，也不是沒處理，有兩個局長下台，基本上也賠償，不可能要民選市長下台，可以發動罷免或是下次選舉讓他落選。其它例如美感的問題，就見仁見智了。