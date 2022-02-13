俄羅斯戰術飛彈公司 (KTRV) 正在為Su-57與Su-75這種匿蹤戰機開發專用的空用飛彈，才能更好的容納進這兩型戰機的武器艙當中。

防衛世界(Defense World)報導，KTRV公司的總經理鮑里斯•奧布諾索夫（Boris Obnosov）在接受媒體採訪時，透露了該公司研發新一代武器的方向，主要就是修改或是設計符合5代戰機彈艙的飛彈，其中包括：Kh-38ME 多用途對地攻擊飛彈、Kh-58反輻射飛彈(反雷達飛彈)，以及最新研製的Grom-E1、Grom-E2陸攻飛彈。

Kh-38空對地飛彈，它有雷射導引型與紅外型追蹤型。(圖/rusaviainsider)

Kh-58UShKE反輻射飛彈。(圖/wiki)

研發中的Kh-MD-E 多功能陸攻飛彈。(圖/Michael Jerdev twitter)

Su-57「重罪犯」(Felon)是雙引擎重型制空戰機，在機腹有一片大型彈艙，至少可安裝4枚中程空對空飛彈，機翼根部的長條狀筴艙似乎也有安裝1枚短程飛彈的空間，詳情還不明。但重點是目前可安裝進彈艙內的武器都是空對空飛彈，缺少了對地武器，就不能以匿蹤模式執行俗稱「踹門」的突破敵人防空網的工作。

因此將上述提到的Kh-38ME遠攻打擊飛彈、Kh-58反輻射飛彈，以及Grom-E1、Grom-E2精準陸攻武器，改裝成Su-57與Su-75的版本是相當必要的。

奧布諾索夫說：「飛彈小型化和修正滑翔炸彈的工作仍在繼續，正在與蘇霍伊設計局、喀琅施塔特公司一起合作，也在進行新型武器的研發，比如一種模組化結構的 Kh-MD-E 多用途小尺寸飛彈，它大約全重僅110公斤，彈頭重量30 公斤，射程40公里，可安裝在任何作戰飛機上，包括無人機和水面艦艇。」