第56屆美國NFL超級盃出現一位華人混血面孔，泰勒瑞普（Taylor Rapp／中文名遲友駿）擔任洛杉磯公羊隊的自由安全衛在防守組先發上場，對戰辛辛那提孟加拉虎，成為首位登上超級盃的華裔球員。

遲友駿今年24歲，父親是加拿大白人Chris Rapp，母親是來自上海的華人Chiyan Rapp，他在美國亞特蘭大出生（美國籍），英文名從父姓，中文從母姓，還有一個哥哥Austin。遲友駿大學時期在華盛頓打美式足球，後來被公羊隊在2019年選秀次輪挑中，總順位61名，是該屆第5位獲選的安全衛，亦是史上最高位的華裔選手。選秀時登錄的數據為身高182公分、體重94公斤，他獲得4年467萬美元合約（新台幣1.3億）。

安全衛是防守組的一個位置，分為自由安全衛與強力安全衛，他們站在防守組球員的最後面，做為球隊的最後一道防線。遲友駿在大學時期就以勇猛聞名，他是當地衝撞能力最強的防守者之一。

由於外祖父母都搬去美國同住，遲友駿與哥哥也學會一些普通話。外祖父母是歷經文革的那一代，對他們談起當年在大陸的艱辛，現在則為自己的華人血脈與文化感到自豪。去年遲友駿為「停止仇恨亞裔」的行動募款，他表示要「激勵這一代的華裔與亞裔美國孩子。」

公羊隊打進超級盃之後也趁機向華人市場招手，打出「虎年快樂」的超級盃主題藝術，遲友駿本人在 IG以中英文寫道：「祝大家虎年身體健康、平安喜樂，虎虎生威。」