2015年陸軍花東防衛指揮部因「漢光31號」表現優異獲國防部陸軍司令部核發加菜金2萬元，但時任參謀長的韓豫平竟為求表現，幫挪用6000元招待指揮官及其下屬家人吃海鮮大餐，最高法院考量他犯後否認犯行，依現役軍人利用職務機會詐取財物罪判囚4年6月定讞。

花防部在2015年間因執行電腦輔助指揮所演習各項整備工作，及AAR小組觀摩等先期整備規劃，獲2萬元加菜金先由主計組保管，待承辦之業管單位即作戰處簽擬分配規劃案經指揮官核定後，再核發現款予受配單位執行運用。

2015年7月1日花防部指揮官得知下屬政戰郭姓主任家人來花蓮遊玩，為盡長官及地主之誼，在海產餐廳作東舉辦餐會，宴請韓豫平、郭姓主任夫妻及其兒子共6人吃飯，餐後由張姓侍從士（緩刑3）到場先以指辦室零用金支付當天餐費共5760元。

但因韓豫平表示會另找經費支應，張姓侍從士顧及可能無法2015年7月份核銷，於是請店家開立發票日期為8月，以彈性配合找到經費後之核銷作業。

韓、張明知該餐會有民間人士參與，竟予隱瞞，詐領加菜金支應民間人士之餐費，讓主計組承辦人員核撥加菜金2萬元，由張把其中的錢拿去當海產餐會經費，讓民間人士免除2880元的餐費。案發後，韓豫平在2017年9月退伍。

花蓮高分院考量韓豫平身為花防部長官，本應以高道德標準自持，力行崇法務實，竟為求表現，無視國軍忠誠軍風之要求，踩踏紅線，帶壞軍紀、打擊士氣，有損國軍將官形象，危及整體領導統御力，判處4年6月徒刑，褫奪公權4年。上訴後，最高法院駁回確定。