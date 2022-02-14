台塑四寶公布2月以及第一季展望，首到農曆春節工作天數減少下，四寶多預估2月營收比1月衰退，且第一季營收會相較去年第四季衰退，惟油價漲勢加上通膨疑慮，市場保守氣氛慢慢消除，衰減幅度有機會相較先前預估得收斂。

台塑(1301)表示，由於2月適逢農曆春節，出貨天數減少，加上仁武PVC/VCM、麥寮AN/MMA、林園PP及德州HDPE廠歲修，產銷量減少，因此，預估營收會再比1月衰退。不過，春節後大陸下游加工廠陸續復工客戶可望回補庫存，加上東南亞及印度市場需求增溫，且3月起進入石化產品需求旺季，因此，預估3月營業額將比2月成長。另外，展望第一季，由於第1季適逢農曆春節，且歲修廠數較多，開工率及產銷量低於去年第4季，因此，預估營業額將比去年第4季減少，不過，近期俄羅斯與烏克蘭情勢緊張，原油及石化產品價格走高，客戶買氣轉趨熱絡，第1季營業額會優於先前所預期的。

南亞(1303)表示，預計2月營收會相較去年減少，主要是因為電子材料因長短料及春節後下游需求不確定等因素客戶備貨保守，再者，麥寮 EG2 及德州 EG2 計劃性停車，故產銷量減少。展望第一季，營收預計會比第四季減少，主要是因市場仍受全球運輸、疫情及供應鏈長短料等影響，且大陸石化新產能投產，使得原本已供過於求的市場更加競爭，還有就是通膨的效應，成為營運變數。

台化(1326)表示，二月上旬春節收假後，除了石化產品續漲外，塑膠製品也開始回漲，市場逐漸回溫，推測是在原油需求回升的路上，供給恢復不如預期，而且在升息預期及QE調整壓力下，資金轉移到大宗物資， 導致原油價格急漲，以西德州原油為價2月4日每桶92.31美元比12月31日漲幅23%，同一期間輕油亦漲了12%。油價漲勢加上通膨疑慮，市場保守氣氛慢慢消除。二月工作日數少，預估合併營收比1月減少，但是比之前預測的狀況好，同樣的，第一季合併營收，也會比去年第四季減少，但是幅度也比之前預估好。

台塑化(6505)表示，近期石化產品價格反應成本價格而上漲，但因輕油價格上升加重輕裂廠成本負擔，導致多家廠商降量運轉，隨著3月輕裂廠集中計畫定檢，供給略為吃緊，預期石化原料價格可望逐漸反彈。台塑化2月煉油廠預計平均日煉量36萬桶/日，配合3月年度定檢，第一 季平均煉油廠日煉量37.5萬桶/日，產能利用率為70%；輕裂廠第一 季配合下游需求維持約95%產能利用率。