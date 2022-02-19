Omicron持續肆虐，國內確診個案不斷攀升，除了施打疫苗加強社區監測也是相當重要，南投縣除了13家衛生所之外，還有12家診所都有提供公費快篩試劑。（衛生局提供／吳建輝南投傳真）

Omicron持續肆虐，國內確診個案不斷攀升，除了施打疫苗加強社區監測也是相當重要，南投縣除了13家衛生所之外，還有12家診所都有提供公費快篩試劑，除了公費6000劑試劑外，還有2880劑是藝人郭子乾日前所捐贈，提供南投縣民免費使用。

南投縣共有12家診所，每家500劑，13鄉鎮衛生所還有藝人郭子乾捐贈的2880劑，總共8880劑的快篩試劑可用，民眾只要出現呼吸道症狀，就可以前往指定診所看診，經醫師評估後再決定是否發放試劑給民眾自行檢驗。

南投縣衛生局表示，除了公費試劑外，也能到藥妝店購買檢驗，切記要確認包裝是否明載「防疫專案核准製造第XXXXXXXXXX號」或「防疫專案核准輸入第XXXXXXXXXX號」字樣，也可自行到食藥暑官網查詢。

衛生局也提醒，非居家隔離且非居家檢疫者測出結果為陽性，若採檢呈陽性，切勿搭乘大眾運輸工具，可撥打1922或盡速至鄰近採檢院所做進一步採檢，也提醒要將採檢用具密封包裝好，一並交給檢驗所人員。

衛生局強調，若採檢結果無法判定，可能是因產品不良或操作不良所影起，請參考檢附說明書指示處裡，再進行二次檢測；而社區內多少還有隱形帶原者，呼籲民眾務必落實戴口罩、勤洗手，避免出入人多擁擠場所，共同嚴守社區防線。