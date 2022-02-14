為了打造無障礙環境，新北市2016年起計畫在轄內河濱水岸興建友善電梯（人行陸橋增設電梯），目前已興建啟用13座。高灘處陸續盤點改善點，今年計畫實施新莊區台65橋下新設跨堤陸橋工程、土城區擺接堡路既有陸橋增設無障礙坡道，解決行動不便者跨越河岸的難題，突破防洪牆、堤防的阻隔。

新北有43座河濱公園跨堤陸橋，過往設施較未考量無障礙使用需求，皆是以階梯設計居多，行動不便民眾要跨越河濱困難重重，新北市水利局2014年啟動水岸友善電梯，陸續在中和、三重、永和、三峽、新莊、板橋區增設13座友善電梯設施。

高灘處指出，今年計畫新增的新莊區台65橋跨堤陸橋，橋下近年改建了競速溜冰場、兒童遊戲場等共融設施，往年陸橋沒有無障礙設施，機車都在越堤道交錯行駛，與行人爭道，行動不便的民眾更不敢跨堤通過，市府未來會在堤內設置電梯、堤外設置無障礙坡道，落實人車分流。

另外，土城區擺接堡路既有陸橋因為跨堤天橋橋體過高，沿路未有無障礙設施，使得單車族、行動不便的居民多年來必須冒險穿越馬路，險象環生，地方居民原要求增設無障礙天橋或闢設地下道，但因天橋腹地不夠大、接堡路緊鄰大漢溪堤防，最終改為將天橋兩側樓梯各拆除一側施作立柱，興建無障礙坡道。

高灘處表示，台65橋跨堤陸橋目前仍在設計階段，預計今年完成發包程序，總經費仍在評估中，而擺接堡路無障礙坡道工程已在施工中，總經費3845萬元，預計12月底完工，未來也將持續檢討空間，盤點其餘轄區水岸陸橋，增設友善設施。