立委蘇震清、陳超明、廖國棟、趙正宇，前時代力量主席、立委徐永明涉貪案，台北地方法院1年多後，本周起展開大辯論，蘇震清等涉貪被告，及涉財產來源不明罪的趙正宇立委，都將出庭作無罪辯論，法官預計3月辯論後終結後訂宣判期日。
台北地院週三16日將傳喚廖國棟及辦公室主任丁復華、本周五18日排訂的辯論庭期是立委陳超明部分，23日是徐永明及趨勢民調公司總經理吳世昌，另3月2日將傳喚民進黨立委蘇震清、蘇的國會辦公室主任余學洋，3月4日北院傳喚無黨籍立委趙正宇、趙的國會助理林家騏等人。
立委蘇震清、陳超明、廖國棟、趙正宇，前時代力量主席、立委徐永明涉貪案，台北地方法院1年多後，本周起展開大辯論，蘇震清等涉貪被告，及涉財產來源不明罪的趙正宇立委，都將出庭作無罪辯論，法官預計3月辯論後終結後訂宣判期日。
台北地院週三16日將傳喚廖國棟及辦公室主任丁復華、本周五18日排訂的辯論庭期是立委陳超明部分，23日是徐永明及趨勢民調公司總經理吳世昌，另3月2日將傳喚民進黨立委蘇震清、蘇的國會辦公室主任余學洋，3月4日北院傳喚無黨籍立委趙正宇、趙的國會助理林家騏等人。
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